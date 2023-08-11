بعيو: بلادنا أصبحت مرتعاً لسفيرة بريطانيا

عبر محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن استياءه من تحركات السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بدون أي رقابة أو متابعة أمنية أو أعراف دبلوماسية.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ذات زمنٍ ساد فيه الرجال كان السفراء لا يغادرون طرابلس إلاّ بإذن من الخارجية ومتابعة من المخابرات”.

وأضاف بعيو:” جاء زمنٌ ساد فيه الأنذال أصبحت بلادنا مرتعاً لسفيرة بريطانيا التافهة كارولين هورندال.. يـا لِـلـعـار” .

وكانت السفيرة البريطانية زرات مؤخرا مدينة غدامس بعد نالوت، وتفقدت معظم معالمهما الطبيعية، ووقفت على أحوال أهلهما وناقشت أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لما أعلنته على حسابها على موقع التواصل” تويتر”.