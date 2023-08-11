الأحوال الجوية على ليبيا اليوم الجمعة

من المتوقع ان يكون الطقس معتدلا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية، وعلى الوسط والجنوب بين 35 و39 درجة.وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

واشار المركز في نشرة له،الى تكاثر السحب بداية من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان) مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها- غـات – غدامس – الحمادة

– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها خلايا رعدية.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.