حبرارة: تشكيل حكومة جديدة «نَــصبة»

رفض مصدق حبرارة، الليبي المقرب من الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل حكومة توافقية جديدة في ليبيا تعمل على إنجاز العملية الانتخابية، واصفاً ما يحدث بـ”المُغالطة البهلوانية”.

وقال حبرارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المُغالطة البهلوانية القائلة بتشكيل “حكومة موحدة” مُــقابل الانتخابات “نَــصبة” ميصدقهـاش حتى طفل فى صف رابع ابتدائي “عـــشية”، علي حد تعبيره.

وأضاف حبراره:” بدليل أن حكومة السراج (حكومة وحدة توافقية) وحكومة الدبيبة برضو (حكومة وحدة توافقية) وأُعلنت من سرت والإثنين فيهم وزراء من كل الاطراف وتشكلو بغرض إجراء الإنتخابات، على الرغم من ذلك فى المرتين اختلفتم معهم وأعلنتم الحرب عليهم وما صارش من انتخابات”، على حد قوله.

وتابع:” نحن شن يضمن–لنا ان الحكومة الجاية المـُـزمع تشكيلها ميختلفوش عليها بعد شهرين من إعــلانها وترجعوا بينا لنفس النقطة”، على حد زعمه.