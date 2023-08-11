الكوني يبحث مع رئيس تشاد مستجدات الأوضاع في النيجر

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني،مساء الخميس ،مع رئيس جمهورية تشاد محمد دبي، الرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء “س، ص” لبحث الأوضاع في المنطقة.

ووصل موسى الكوني، مساء أمس الخميس، للعاصمة التشادية انجامينا، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي.

وقال المكتب الإعلامي للجلس الرئاسي،أن الإجتماع بحث الأوضاع في دولتي النيجر والسودان.وأكد الطرفان على ضرورة توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار دول الجوار، وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح، تكون له تداعيات على دول المنطقة.