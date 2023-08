جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفض توطين المهاجرين في ليبيا، داعيا الاتحاد الأوروبي‬ ودول الجوار للتعاون مع ليبيا ودعم جهودها في هذا الصدد.

وشدد الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك، على أن الأمن القومي ‫الليبي خط أحمر، مؤكدا عدم السماح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على البلاد وعلى خارطتها الديمغرافية، وفق قوله.

وأوضح “الدبيبة” أن ليبيا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها، لافنتا إلى حرص الحكومة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، ومواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان، حسب قوله.

كما أكد “الدبيبة” دعم اتفاق داخليتي تونس وليبيا بشأن إخلاء الحدود من المهاجرين والجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بالحكومتين لحماية الحدود المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي، وفق قوله

وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد بحث مع نظيره التونسي “كمال الفقي”، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن توصل وزير الداخلية ونظيره التونسي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

وعقد في يوليو الماضي المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة في روما، والذي شارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ حيث أكدا خلال مشاركتهما على رفض ليبيا توطين المهاجرين، مشددين على أنها بلد عبور وليست المصدر.

المصدر: حساب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك + قناة ليبيا الأحرار

The post رافضا توطين المهاجرين.. الدبيبة: الأمن القومي ‫الليبي خط أحمر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار