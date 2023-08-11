ليبيا الان

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا بحريًا بشأن السباحة في الساحل الشرقي لليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

وجّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرًا بشأن السباحة اليوم البحر بالساحل الشرقي لليبيا.

وقال المركز، إن البحر غير ملائم للسباحة، مناشدًا المصطافين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف، أن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وأن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 28 و33 مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 35 و39 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب اعتبارًا من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان)، لافتًا إلى احتمالية سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك