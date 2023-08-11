الغويل يكشف عن تصريح صادم لمسؤول أمريكي سابق بشأن ليبيا

قال حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن مسؤولاً أمريكيا سابقا وعمل على الملف الليبي لسنوات، أخبره أخيرا أن ليبيا بلا أمل في إنقاذها.

كتب قائلًا على فيسبوك “تغذيت مع أعلى مسؤول أمريكى عمل على ملف ليبيا فى كل السنوات الماضية، والآن متقاعد من الحكومة و رجع لشركة المحاماة إللى كان فيها قبل ما أخذ مناصب متعددة فى الحكومة”.

أضاف قائلًا “هو صديق قديم و كنا كل ما نتقابلوا يقولى أن مازال هناك أمل فى إصلاح ليبيا و استقرارها، أمس أول مرة قال لى بالحرف الواحد “انت كنت صح و أنا كنت مخطئ فى موضوع ليبيا، الآن أنا أيضا لا أرى أي أمل باقى لإنقاذها”، فقلت له “والله كنت طامع اني أنا نكون على خطأ”.