حماد يتفقد مركز بنغازي الطبي ويعطي تعليمات بمعاجلة المشاكل

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تفقد، رئيس الحكومة المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الخميس، أوضاع مركز بنغازي الطبي، رفقة رئيس لجنة الإعمار، حاتم العريبي.

وقال الحكومة، إن حماد أعطى تعليمات بالبدء الفوري في معالجة مشاكل مركز بنغازي الطبي للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت، أن حماد اطلع، خلال مقابلة مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العربي، على سير عمل المركز واحتياجاته وعلى كافة النواقص التي يعاني منها.

وقالت إن حماد أكد على سعي الحكومة وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمستشفى بالمواد التشغيلية وأدوية الأورام وسداد بعض القيم المترتبة على بعض الالتزامات السابقة على المستشفى.

وأضافت، أنّه شدد على دعم تشغيل وصيانة مصنع توليد الأكسجين وصيانة التكييف المركزي، ودعم الصيدلية المركزية بالمركز وسداد مرتبات العمالة الأجنبية لضمان استمرارهم في العمل على أكمل وجه.