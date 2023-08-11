يونيسيف يقدم تقريرًا بشأن الوضع الإنساني في ليبيا

ليبيا – أصدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تقريرا بشأن الوضع الإنساني في ليبيا وانخفاض التمويل الإنساني لها المتسبب في فجوة تمويلية حرجة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن حجم الفجوة بلغ 93% في وقت دعمت فيه “يونيسف” المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحصين أكثر من 31 ألفا من الأطفال ضد الحصبة استجابة لتفشيها في جنوب ليبيا مبينا دعم الفحص الغذائي وإدارة سوء التغذية لـ179 طفلة و176 طفل بمراكز الاحتجاز.

وبين التقرير وصول “يونيسيف” لـ41 ألفا و507 من الأمهات في 41 بلدية من خلال تقديم المشورة لتغذية الرضع وصغار السن من خلال مجموعات الدعم فضلا عن مساعدة أطفال من المهاجرين غير الشرعيين بالتعليم الأساسي والمهارات الحياتية وخدمات الحماية من خلال 10 مراكز “بيتي” في 9 بلديات.

وبحسب التقرير استفاد ألف و349 طفلا ومقدم رعاية من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية من خلال مراكز “بيتي” مؤكدا وصول “يونيسيف” إلى ألفين و60 من الأشخاص من خلال تدخلات خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة.

ترجمة المرصد – خاص