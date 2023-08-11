الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة على أغلب المناطق بالبلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية، وعلى الوسط والجنوب بين 35 و39 درجة.

وتتكاثر السحب بداية من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان) مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف يوم الأحد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

أما في الجفرة- سبها- غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.