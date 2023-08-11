“الكيلاني” تبحث آلية معالجة إشكالية تأخر المعاش الأساسي

الوطن /متابعات

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية وفاء الكيلاني برئيس لجنة ادارة صندوق التضامن الإجتماعي لبحث آلية معالجةإشكالية تأخر المعاش الأساسي وحلها حل جذريا لكي تصل الحقوق لمستحقيها بدون تاخير.

وحثت لجنة الادارة علي ضرورة البدء الفعلي في مشروع اعادة المسح الاجتماعي الشامل للمعاقين وغيرهم من الشرائح ، والإسراع فيعملية التحول الرقمي .

‏و أكدت الوزيرة على أهمية وضع خطة إستراتيجية للصندوق تشمل تطوير كافه الخدمات والمرافق التابعه له وخاصة المؤسسات الاجتماعيةومعالجة القصور بها لتوفير بيئة مناسبة لأبناءنا.

وأعطت الكيلاني التعليمات على أهمية انشاء منصة استعلام لكي يتمكن كافة المستفيدين من المعاش الأساسي للإطلاع على البياناتوالمخصصات الخاصة بهم .

وفي ختام الاجتماع شددت الوزيرة علي اهمية تظافر وتكاثف الجهودلتحقيق الاهداف المكلف بها الصندوق وفقا للتشريعات .