ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب لتسفير المهاجرين في طرابلس

ألقت السلطات الأمنية في غرب ليبيا،القبض على تشكيل عصابي، يمارس النصب على اجانب يرغبون في الهجرة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس،أن أعضاء البحث الجنائي،تمكنوا من إلقاء القبض من القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون النصب على مهاجرين غير شرعيين عبر إيهامهم بقدرتههم على ترتيب نقلهم إلى أوروبا.

وأوضحت المديرية في بيانها،أن المتهمين يتفقون مع ضحاياهم على نقلهم إلى أوروبا عبر ميناء الشعاب مقابل ستة آلاف دينار ليبي.

وأضاف البيان،أن التشكيل العصابي يقوم بتمكين ضحاياه من ثياب نسائية لارتدائها بغرض التخفي ويضعهم في سيارة تنقلهم إلى ميناء الزاوية إلى حين تجهيز عملية النقل المزعومة.

وبرصد السيارة التي تنقل المهاجرين من طرابلس إلى الزاوية،قام أعضاء البحث الجنائي بضبطها حيث عثر بداخلها على “أوشحة وعباءات نسائية”، كما جرى القبض على المتهمين الثلاثة وتقرر إحالتهم إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.