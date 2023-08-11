المشري يشدد على ضرورة توحيد مؤسسات الجيش الوطنيّ في كافة ربوع البلاد

ليبيا – بارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري السابق القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان ،للجيش الوطني اللّيبي، أفرادًا وفصائل ومؤسّسات حلول الذكرى السنوية الثالثة والثمانين لتأسيسه.

المشري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ففي مثل هذا اليوم من عام 1940 أُعلن عن تأسيس الجيش الوطني، الّذي كانت نواته فصائل من المجاهدين الليبيّين الذين ساهموا في تحرير ليبيا وتوحيدها وتحقيق استقلالها”.

وأضاف:” وبهذه المناسبة أكرر تأكيدي على ضرورة توحيد مؤسسات الجيش الوطنيّ في كافة ربوع البلاد، وأن يكون جيشًا قويًّا يحمي الوطن والشعب والحدود، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها،وفق أسس دستوريّة وخارطة طريق واضحة، وأن يكون ولاؤه لله ثم للوطن، تحت إمرة سلطة مدنيّة منتخبة”.