ليبيا وتونس تطلقان مبادرة لفتح ممر تجاري مع دول إفريقية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، ونظيرته التونسية كلثوم بن رجب، إطلاق مبادرة “ممر لتجارة العبور إلى أفريقيا”، باعتبارها خطوة جديدة نحو التعاون التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الحويج للعاصمة تونس رفقة وفد ليبي، لإطلاق مبادرة الممر التجاري الإفريقي بين تونس وليبيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللقاء عقد بمقر وزارة الاقتصاد التونسية بحث التدابير الإجرائية واللوجستية التي ترتبط بتسيير المسالك التجارية عبر معبر رأس جدير، ومناقشة السبل التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة بين البلدين وتقليل العقبات التي تواجهها.

خلال اللقاء تقرر تشكيل فريق الاستجابة السريعة لمعالجة العقبات التي تحدث في معبر راس أجدير، في إطار التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة التجارية عبر الحدود.

وقالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات التجارية، لخدمة المصلحة العامة المشتركة بين البلدين.