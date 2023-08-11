“الحويج” يوقع اتفاقيات تجارية خلال اجتماع مشترك في تونس

الوطن/متابعات

عُقد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي في العاصمة التونسية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمدالحويج ، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم قزاح وبحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين

وتم خلال الاجتماع لتوقيع مذكرات تفاهم فيمجالات المعارض والأسواق الدولية، والتكامل بين المناطق الحرة التجاريةببن قردان والمنطقة الحرة الاقتصادية برأس جدير من الجانبالليبي

بالإضافة إلى تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع الممر التجاري البري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةزليكاف، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الكوميسا.