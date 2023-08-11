وزير الاقتصاد الليبي يوقع مذكرة تفاهم مع تونس لزيادة التعاون بين البلدين

وقع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس، كلثوم بن رجب، مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وقالت السفارة الليبية في تونس، في بيان لها، إن التوقيع جاء في اجتماع وزاري مشترك بين البلدين عقد الخميس 10 أغسطس بتونس العاصمة، وبحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة.

وناقش الطرفان تقييم المحصلات التجارية والإشكاليات التي تعترض انسياب السلع بين البلدين ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لذلك.