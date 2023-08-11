“الكبير” يفتتح ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الليبية”

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افتتح محافظ محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصديق الكبير ورشة عمل بعنوان“تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الليبية” التي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في طرابلس .

وهدفت الورشة العمل على تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة قدرتها على تحديد الأنشطةالمالية المشبوهة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.