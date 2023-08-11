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“الكبير” يفتتح ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الليبية”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن /متابعات

افتتح محافظ محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصديق الكبير ورشة عمل بعنوانتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الليبيةالتي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في طرابلس .

وهدفت الورشة العمل على تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة قدرتها على تحديد الأنشطةالمالية المشبوهة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

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الصديق الكبير طرابلس ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي

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الوطن الليبية

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