سليمان: النص المتعلق بتشكيل حكومة جديدة غير ملزم.. ومن الممكن إجراء انتخابات بوجود حكومتين

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة ماما سليمان، أن تمضي الرئاسة الجديدة للمجلس قدما في مخرجات اللجنة المشتركة 6+6.

سليمان،وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أكد أن التركيز حاليا يجب أن يكون على إجراء الانتخابات وعدم تضييع الوقت في تشكيل الحكومات وتكرار نفس التجارب السابقة التي أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن طرح القوانين المتوافق عليها للنقاش مخالف للتعديل الدستوري 13، وعلى مجلس النواب إصدارها فقط دون أي تعديل.

وفي سياق متصل،لفت سليمان إلى أن فتح باب التعديلات على القوانين يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة، مؤكدا أن ذلك لن يكون سهلاً وسيأخذ وقتا طويلا للوصول إلى تفاهمات ترضي الأطراف، وقد تفضي إلى انهيار المسار الدستوري.

وبين سليمان أن النص المتعلق بتشكيل حكومة جديدة غير ملزم؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري، ومن الممكن إجراء انتخابات في ظل وجود الحكومتين، حيث يتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من وزارتي الداخلية تحت إشراف المجلس الرئاسي.