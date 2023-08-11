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“العابد” يتابع مشاريع مركز التدريب النوعي في زوارة

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن /متابعات

تفقد وزير العمل والتأهيل في الحكومة منتهية الولاية علي العابد ، سير العمل بمشروعي مركز التدريب النوعي زوارة، والمبنى الإداري لمكتبالعمل بالبلدية.

وأكد الوزير على ضرورة استكمال تنفيذ المشاريع في موعدها، وتسريع وتيرة العمل لتطوير مجال التدريب المهني بالمنطقة، خاصة أن هذاالمركز سيعمل على تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في منطقة الساحل الغربي، كما يأتي  المشروعان ضمن خطة عودة الحياة، وقد بلغتنسبة الإنجاز في مبنى المركز 62% ومبنى مكتب العمل بالبلدية 45%.

ولفت  الوزير إلى ضرورة التزام فرق العمل بمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية، والتقيد بالشروط والمواصفات وأهمها مناسبة المبانيللأشخاص ذوي الإعاقة.

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الوطن الليبية

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