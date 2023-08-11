بوجواري يبحث عودة الشركات والعمالة الهندية للعمل في مدينة بنغازي

ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري،الأربعاء، وفدا من مندوبي وزارة الخارجية الهندية والسفير الهندي لدى ليبيا نجولكهام جانجتي، بحضور عضوي المجلس التسييري عبدالباسط سليمان الجازوي وأحمد فرج الطيرة ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي ومدير مكتب المراسم بنغازي عزالدين العبار.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أوجه التعاون والتنسيق فيما يتعلق بعودة الشركات والعمالة الهندية للعمل في مدينة بنغازي، وكذلك العمل تحقيق تعاون في مجالات التدريب والتطوير للعناصر المحلية في المجال الصحي والتعليمي والخدمات المحلية والطاقة الشمسية ،إضافة إلى تقنية المعلومات.

كما تم مُناقشة سُبل عودة العمل بمشروع بُرج بنغازي الكائن بجوار مقر المدينة الرياضية الذي تعاقدت على تنفيذه شركة “شابورجي بالونجي” للمقاولات العامة الهندية وتوقف العمل فيه عام 2011.

هذا وأثنى وفد مندوبي وزارة الخارجية لدولة الهند والسفير الهندي لدى ليبيا على حُسن الاستقبال وتعاون وتجاوب البلدية فيما يتعلق تحقيق تعاون فعال تكون له نتائج إيجابية على كافة المُستويات.