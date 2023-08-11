ونيس: لقاؤنا بالقائد الفذ “أردوغان” كان مباركا وعامراً بالمقترحات النافعة

وصف الشيخ الهارب من مدينة بنغازي عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك، اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”المبارك العامر”.

وقال ونيس المبروك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التركية، الأخ العزيز والقائد الفذ رجب طيب أردوغان، بصحبة وفد من العلماء والمفكرين”، على حد قوله.

وأضاف المبروك:” شرفني فضيلة الدكتور محمد قورماز رئيس شؤون الدينية السابق، بطلب كلمة ، فقمت أولا بشكر فخامة الرئيس أردوغان على الجهود التي قام بها من أجل بلادي ليبيا”.

وتابع:” ثم قلت له، فخامة الرئيس إن كل عالِم من هؤلاء العلماء هو أمة من الناس، وهم بعلومهم وجهودهم، يمثلون العديد من المؤسسات والتلاميذ والأتباع في العالم العربي والإسلامي، وهم قوة علمية واجتماعية كبيرة، لو أمكن الانتفاع بالتعاون معها”.

واستطرد:” ثم قلت له، فخامة الرئيس إن أكثر مشاكلنا تكمن في “سوء الإدارة لا سوء الإرادة”، وعلينا أن نفكر جميعا كيف يمكن توظيف وإدارة قوتنا، من أجل تحقيق أهداف أمتنا”.

واختتم ونيس قائلا:” كان لقاء مباركا عامرا بكلمات ومقترحات نافعة، وحوارا أخويا راقيا، وختم اللقاء بتقديم هدية كريمة لنا، وهي نسخة من المصحف الشريف بخط الأستاذ حسن الرضا” .