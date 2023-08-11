تاجوراء: يوم علمي حول أمراض الشرايين التاجية

نظم المركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء، بالتعاون مع جمعية القلب الليبية، يومًا علميًا حول أمراض الشرايين التاجية، شارك فيه أخصائيون واستشاريون وكوادر طبية مختلفة من العاملين داخل وخارج المركز.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة،في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة،أن اليوم العلمي،تضمن ورش عمل عن زراعة الدعامات القلبية، كما تناول تعريفًا بمبادرة ‘دعامة الحياة، لإنقاذ مرضى النوبات القلبية في الساعة الأولى الذهبية من المرض من خلال إجراء قسطرة علاجية عاجلة وزراعة ‘دعامة الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين المختصين وإتاحة الفرصة للتحاور وتبادل الخبرات بشأن أساليب وعلاج أمراض الشرايين التاجية والاطلاع على آخر التطورات والتقنيات العلمية والطبية من حيث التشخيص والعلاج .