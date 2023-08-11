مبروكة في تونس لبحث التعاون في الثقافة

استقبل الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليوم الخميس 10 أغسطس2023، بمقرّ المنظّمة بتونس، مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثقافي القائمة بين دولة ليبيا والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وسبل تطويرها والارتقاء بها في إطار تنفيذ خطة عمل الالسكو 2024و2025، خاصة في المجالات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي، والصناعة التقليدية وتدريب العاملين فيها، وتسجيل الملفات العربية المشتركة، وتم الاتفاق على التعاون لإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة الثقافة العربية للعام 2025، والاستفادة من خبرة المنظمة في تنظيم العواصم الثقافية العربية.

وعرض مدراء الإدارات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أهم المشروعات التي تعمل عليها المنظمة، ودور ليبيا في هذه المشروعات التي تنفذها المنظمة. وفي نهاية اللقاء، كرّم مدير المنظمة الوزيرة بهدية تذكارية، بحسب بيان مبروكة توغي.