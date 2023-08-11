ليبيا.. رئيس المجلس التسييري بنغازي يناقش فتح قنصلية لإندونيسيا بالبلدية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، بالقائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدي ليبيا، ديدي أحمد رفاعي، وبحثا فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي.

جاء ذلك خلال زيارة القائم بالأعمال الإندونيسي إلى بنغازي واجتماعه مع بوجواري بحضور وكيل ديوان البلدية، ناصر الأوجلي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري، يوسف الزواوي، ورئيس جمعية الصداقة الليبية الإندونيسية، عبدالرازق أحميد.

وتطرق اللقاء إلى أوجه تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع القطاع الصحي في بلدية بنغازي، وتنظيم معارض مشتركة، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المُساعدة من إندونيسيا، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال والشركات والمُستثمرين.

وكشف القائم بالأعمال الإندونيسي زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في إندونيسيا وبنغازي خلال شهر أكتوبر المقبل.