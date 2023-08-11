محادثات جزائرية-أمريكية بشأن ليبيا – بوابة أفريقيا الإخبارية

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف،خلال زيارة عمل،الخميس، إلى الولايات المتحدة،محاثات مع مسؤولين رفيعين بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض،بشأن ملفات إقليمية من بينها الملف الليبي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن عطاف، بحث مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك،مستجدات الأوضاع في ليبيا،على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في البلاد.

هذا وأجرى عطاف، في وقت سابق، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن،استعرضا خلالها الأوضاع في كل من النيجر وليبيا ومالي، حيث أكدا على توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية لتفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري.