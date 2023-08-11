الكيلاني: صرف منحة الزوجة والأولاد في موعدها

العنوان-طرابلس

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، صرف الربع الثالث والرابع من منحة الزوجة والأولاد، في الموعد المقرر لهما.

وقالت الكيلاني: “ردًا على استفسارات المواطنين بشأن استمرارية صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الثالث، نطمئنكم بأن حكومة الوحدة الوطنية داعمة لتطبيق القوانين الخاصة بالمواطنين”.

وأضافت الكيلاني، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، والهيئة العامة للمعلومات (منصة الأحوال المدنية)، بموجب اتفاقية ثلاثية أبرمت سابقًا لصرف مستحقات المواطنين في موعدها.

ومن المعتاد صرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد، في شهر سبتمبر- قبيل بدء العام الدراسي.

وفي يونيو الماضي، أحالت ميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عامًا، عن أشهر (أبريل مايو يونيو) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.