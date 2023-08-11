آب ستريم: سايبم الإيطالية تفوز بعقد قيمته مليار دولار لتطوير حقل البوري الغازي

ليبيا- كشف تقرير اقتصادي نشره موقع “آب ستريم” الدولي المعني بأخبار الطاقة العالمية عن فوز “سايبم” الإيطالية بعقد تطوير حقل غاز في ليبيا بقيمة مليار دولار.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أكد أن الشركة ستعمل على تجديد منصات ومرافق حقل البوري قبالة سواحل ليبيا بالتعاون مع شركة مليتة للنفط والغاز، مبينًا أن نطاق العمل سيشمل خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب.

وأضاف التقرير أن من بين هذه الخدمات عملية التشغيل لوحدة استرداد الغاز بقدرة 5 آلاف طن لمنصة “دي بي4” البحرية الحالية ومد 28 كيلومتر من خطوط الأنابيب الرابطة لمنشآت هذه المنصة ونظيرتيها “دي بي3″ و”صبراتة” فيما سيتم تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة سفينة رافعة شبه غاطسة.

ووفقًا لبيان الشركة الإيطالية تلتزم الأخيرة بتمركزها التنافسي قبالة سواحل ليبيا في مشروع سيسهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ترجمة المرصد – خاص