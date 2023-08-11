“الزامدة” يهنئ بالذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي

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تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس “سالم الزادمة” للشعب الليبي وأفراد وضباط القوات المسلحة العربية الليبية وقائدها العام المشير أركان حرب “خليفة حفتر” بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانون لتأسيس الجيش الليبي في “التاسع من شهر أغسطس عام 1940م

ونصت التهنئة على ما يلي ” تمر علينا هذه الذكرى ونحن أكثر تمسكا بقواتنا المسلحة صمام الأمان وطوق نجاة الشعب الليبي في مقارعته للإرهاب والإرهابين وحماية الحدود ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.

تمر علينا اليوم الذكري الثالثة والثمانون لتأسيس الجيش الليبي البطل بكافة صنوفه البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي كان تتويجا لعقود من الكفاح والنظال من قبل الآباء والاجداد وصولا الى مانشاهده اليوم من جيشا مدربا جاهزا لتقديم التضحيات في أي وقت بناه القائد العام المشير أركان حرب “خليفة حفتر” الذي قارع الإرهاب لتبدا مرحلة الأعمار والتنمية وصنع المستقبل لأبناء هذا الشعب ‘

علينا في هذا اليوم العظيم يوم عيد تأسيس جيشنا البطل أن نستذكر العبر والدروس وأن ننظر الى المستقبل لنبني دولتنا ليبيا وأن نحافظ على ثرواثها وأن نلتف جميعا يدا واحدة ضد المحاولات البائسة التي تحاول النيل من عزيمة قواتنا المسلحة حامي حماة الوطن متحدين جيشا وشعبا لحماية السيادة والكرامة