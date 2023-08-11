القاهرة .. وفاة المحامي والمفكر الليبي إبراهيم الغويل

توفي صباح اليوم الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، المحامي والمفكر العربي الليبي إبراهيم الغويل، عن عمر يناهز التسعين عام، بعد معاناة مع المرض.

ونعى حافظ الغويل والده، مؤكدا أن وضعه الصحي تأم خلال الأسابيع الماضية جراء معاناته مع المرض، مبينا أن تفاصيل الدفن واستقبال العزاء سيعلن عنها لاحقا.

وعرف إبراهيم بشير الغويل، بنشاطه الحقوقي كأحد رواد مهنة المحاماة في ليبيا، وبتصديه لعدة قضايا كبرى من بينها قضية لوكيربي التي ترأس أول فريق دفاع فيها عن ليبيا والمتهمين الليبيين الراحل عبدالباسط المقرحي، والأمين فحيمة، قبل أن يتم تكليف فريق دولي للترافع فيها.

كما عرف الغويل بنشاطه الفكري والثقافي، وأهتمامه بقضايا العروبة والإسلام، فكان من بين أول من التقوا بجمال عبدالناصر عقب ثورة يوليو بأسبوع واحد فقط، وقبل العمل كسفير لليبيا بالقاهرة رغم معارضته للنظام الملكي في ليبيا في آواخر الستينيات.

وجمع الغويل بين العمل المهني في مجال المحاماة، والنشاط الثقافي، وعرف بمساهماته الفكرية سواء خلال توليه مسؤولية العمل بجمعية الدعوة الإسلامية التي شارك في تاسيسها عمل مقررا لمجلس إدارتها، أو خلال مشاركاته في المؤتمرات والندوات الفكرية المختلفة أو خلال مساهماته عبر مختلف وسائل الإعلام.