نيجيريان تربيون: ليبيا عاشت أفضل مراحل تطورها إبان عهد القذافي

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “نيجيريان تربيون” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية الضوء على قضية التحول إلى الديموقراطية في عديد الدول الإفريقية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب اليسير منه صحيفة المرصد أشار إلى أن الحكومة الديموقراطية لا تعني بالضرورة التنمية والاستقرار.

وأضاف التقرير أن ليبيا كانت في تعيش في ظل عهد العقيد الراحل القذافي بأفضل مراحل تطورها.

وبحسب التقرير فأن الليبيين لن يترددوا لحظة في اختيار عودة هذا العهد ورفض من يتواجدون حاليا من قادة ديموقراطيين فاسدين.

ترجمة المرصد – خاص