رئيس الحكومة المكلفة يوجه بحل مشاكل وتوفير احتياجات مركز بنغازي الطبي

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، للاطمئنان على أوضاع بعض المصابين بالاختناق أو الحروق الطفيفة جراء حريق مستشفى الليبي الدولي في بنغازي.

والتقى حماد، خلال الزيارة مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العربي، وأطلع على سير عمل المركز واحتياجاته وعلى كافة النواقص التي يعاني منها، مثمناً الدور الكبير الذي قام به المركز من خلال استقباله عدد من المرضى والنزلاء المقيمين بالمستشفى الليبي الدولي.

ومن جانبها، ثمنت مدير عام المركز، زيارة رئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، مقدمةً شروحاً وافية عن كافة النواقص التي يعاني منها المركز من كافة الجوانب.

واكد رئيس مجلس الوزراء على سعي الحكومة وحرصها على تقديم الدعم اللازم للمستشفى بالمواد التشغيلية وأدوية الأورام وسداد بعض القيم المترتبة على بعض الالتزامات السابقة على المستشفى واصدار تعليماته بالبدء الفوري في معالجة مشاكل المركز للنهوض بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على دعمه تشغيل وصيانة مصنع توليد الأكسجين وصيانة التكييف المركزي، ودعم الصيدلية المركزية بالمركز وسداد مرتبات العمالة الأجنبية لضمان استمرارهم في العمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى توفير الأسِرّة والعمل على شراء أجهزة الطب النووي والكشف الإشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي وفق العقود المبرمة إضافة إلى دعم قسم النساء والولادة وغيرها من الأقسام الحيوية بالمركز.

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