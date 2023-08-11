بليحق: هناك ملاحظات جوهرية بمخرجات 6+6 يجب النظر فيها للوصول إلى الانتخابات

الوطن|رصد

قال المتحدث باسم “عبد الله بليحق” في تصريحات متلفزة حول مطالبة مجلس النواب بتعديل بند حسم انتخابات الرئيس من الجولة الاولى بدلا من جولتين أن المجلس أحال الملاحظات حول مشروع قانون انتخاب رئيس مجلس الدولة وكذلك مشروع انتخاب رئيس مجلس النواب الى لجنة 6+6 مشيراً ان القوانين انبثقت في وقت سابق واللجنة هي مخولة من مجلس النواب وفق التعديل الدستوري 13 الذي اقره مجلس النواب وفق المادة 30 فقرة ب

وأكد “بليحق” ان هناك ملاحظات أقرها المجلس والهدف منها هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق بين كل الأطراف من أجل قبول هذه القوانين والتي سوف تنظر لجنة 6+6 ثم تعيده مشاريع القوانين للمجلس لاصدارها

وبين المتحدث ان القوانين احيلت للجنة 6+6 للنظر فيها ولكن لايوجد الزام وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر حيث لايحق للمجلس التعديل بهذه الفوانين وهي صاحبة القرار الأخير ولكن عندما تم اعلان مخرجات6+6 واعلان قانون انتخاب الرئيس ومجلس النواب كان هنالك اعتراف كبير على هذ القوانين في عدد من القوانين الجوهرية ابرزها الزام المترشحين للدخول في جولتين حتى لو تحصل على نسبة 90% وهو أمر غير مقبول لدخول مرشحين بهذه الحالة بجولة ثانية

وحول عدم وجود ممثلين للبرلمان بلجنة 6+6 بأن المجلس خول اللجنة باتخاذ القرارت ولكنها أعلنت الوصول الى مشاريع قوانين الانتخابات ولكن الى هذه اللحظة لم نحقق أي تقدم والسبب هو وجود ملاحظا ت جوهرية بإمكانها التعديل عليها وتداركها وفق الصلاحيات الممنوحة لها

وختم “بليحق” بأن التوافق على مشاريع القوانين لن يتم بين كل الأطراف لكن التوافق الى حد كبير مطلوب في المسائل الجوهرية من أجل تحقيق انتخابات يطمح به الجميع بكافة انحاء البلاد