شحات: ضبط 39 أجنبيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية في شحات، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 39 شخص من جنسيات مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية .

وقالت مديرية أمن شحات،في بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أنها تلقت معلومات بوجود اشخاص من جنسيات مختلفة في احدى الاستراحات بضواحي مدينة شحات،تعود ملكيتها لشخص اجنبي.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية إنتقلت إلى الموقع حيث تبين وجود 39 شخص من جنسيات مختلفة، تم نقلهم الى المركز للتحقيق معهم والتأكد من جوازات السفر والاقامة.

وأشارت المديرية إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بدخولهم للبلاد عبر المطار وختم دخول غير واضح مما يبين أن دخولهم غير قانوني وتزويرهم للاختام.