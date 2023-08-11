الدغاري: قرار حكومة حماد بمنع تجول السفراء الأجانب صائب

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب خليفة الدغاري قرار رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بمنع المسؤولين الأجانب والدوليين من التجول في مناطق نفوذ حكومته، بـ”الصائب” من الناحية الأمنية والسياسية ويحافظ على سيادة الدولة الليبية كون هؤلاء السفراء والأجانب والمسؤوليين الدوليين يتحركون في كل ربوع البلاد بكل أريحية ويعقدون لقاءات مع عمداء بلديات وشيوخ قبائل دون رقيب أو حسيب.

الدغاري أوضح وفي تصريحات خاصة لموقع”عربي21″ أن أغلب هذه الجولات تحمل طابع مخابراتي لذا هذا القرار في محله، لكن يجب أن يكون الإذن من وزارة الخارجية وليس رئيس الحكومة طبقًا للأعراف الدبلوماسية.

ورأى أن الخطوة تستهدف ضمنيا السفراء، وليس المبعوث الأممي كون طبيعة عمل البعثة تختلف لأنها تلتقي بالجميع.

وأضاف أن أغلب السفراء يحصلون على إذن الدخول والتحرك من حكومة عبد الحميد الدبيبة كونها تحظي بالاعتراف الدولي، وقرار حكومة حماد يستهدف بعض السفراء وخاصة الأمريكي نورلاند، وسفراء تركيا وبريطانيا.