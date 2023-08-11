بتعليمات من القائد العام..افتتاح قسم التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية

الوطن/متابعات

بناءا على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتخريج ضباط درسوا المواد التخصصية في علم النفس والاعلام وعلمالاجتماع والدراسات الدينية وفن القيادة والتوجيه والرأي العام وغيرها ،و لتطوير عمل الادارة داخل المؤسسة العسكرية تم لأول مرة افتتاح قسم التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية وذلك للدراسة العلمية التخصصيه في هذا المجال لمدة عامين .

وكما تم تأمين كل مايحتاجه الضابط ليكون مؤهلا لاداء دور التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،وذلك بالاستعانة باساتذه وكفاءات علمية علياتابعين للجامعات والمعاهد من دكاترة ومدرسين اكفاء وبعد دراسات ومناقشات، بالإضافة إلى عرض لكل ما هو في صالح إنجاح هذاالبرنامج الذي ينفذ لأول مرة على مستوى الجيش الليبي ، في الدراسة بالكليه العسكرية حيث قامت اليوم اللجنة العلمية التي اعدت المنهجصحبة المعلمين من الدكاتره بزيارة الكلية وكان في استقبالهم امر الكليه العسكريه وكبير المعلمين وقسم الدراسة والامتحانات .