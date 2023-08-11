وزارة الحويج: الرعيض يبحث تطوير النظام التجاري للدولة

عُقد اجتماع اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 م بمقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ضم محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام و امحمد درويش رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة ونائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون الاقتصادية سيفين كروسبي لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين والتشبيك مع المؤسسات الالمانية المتخصصة بتنفيذ وتطوير النظام التجاري للدولة، بحسب بيان وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الدبيبة.

تابع الحاضرون عرضاً لنشاط شبكة ليبيا للتجارة والمشاريع الجارية لتطوير نظام التجارة وفق خطة التحول الرقمي بالوزارة، وقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتبادل التجارب والخبرات في تطوير النظام التجاري الكترونياً بما يُمكن المؤسسات المختصة متابعة إجراءات التصدير والاستيراد و حركة الانشطة التجارية وأسعار الخدمات والسلع ورصد التجاوزات و الحد من الغش التجاري بالسوق المحلي بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.