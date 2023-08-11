ليبيا تبحث مع ألمانيا آفاق التعاون في المجال التجاري

استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة،محمد الرعيض،وبحضور رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة،امحمد درويش، نائب السفير الألماني للشؤون الاقتصادية،سيفين كروسبي والوفد المرافق له.

وقال الاتحاد العام لغرف التجارة، عبر صفحته على فيسبوك،إن الاجتماع خصص لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وإمكانية الاستفادة من برامج المؤسسات والمنظمات الألمانية التي تعمل في مجال تطوير التجارة وأنظمتها.

وتخلل اللقاء أيضا عرضا مرئيا للتعريف بأهداف ومهام شبكة ليبيا للتجارة وبرامجها في تطوير قطاع التجارة في ليبيا.

وقدم رئيس الاتحاد العام الشكر،للوفد الألماني على الزيارة، مجدداً تهنئته للبعثة الدبلوماسية الألمانية على تعزيز حضورها وعملها من داخل السفارة في طرابلس، ومؤكداً بأن ذلك سيكون سببا هاما في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وألمانيا.