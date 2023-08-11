بي تي في: الفلبين تستجيب لرؤية عمالتها في ليبيا وتعتبر البلاد آمنة

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته شبكة “بي تي في” الإخبارية الباكستانية الناطقة بالإنجليزية عن تخفيض خارجية الفلبين وضع ليبيا إلى مستوى التنبيه للأزمات 3.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذا المستوى يعني العودة الطوعية للفلبينيين بعد التحسينات المهمة في ليبيا منذ عام 2019 مشيرا إلى أن التحذير من الأزمة بالرقم 4 كان يدعو إلى الإجلاء الإلزامي في وقت أبدت فيه الوزارة وجهة نظرها بالخصوص.

وتم اتخاذ القرار بعد ملاحظة هذه التحسينات رغم بقاء الظروف السياسية والأمنية في ليبيا هشة مبينة أن الانقسام السياسي بين الشرق والغرب لا يجعل من البلاد في الوقت الحالي تحت سيطرة خارجية كاملة من الجانبين فالنزاعات محلية ومتفرقة وتستهدف المقاتلين وليست صراعات أهلية واسعة النطاق.

ويرى جميع العمال الفلبينيون المغتربون في ليبيا البالغ عددهم ألفين و300 البلاد آمنة ومأمونة.

ترجمة المرصد – خاص