«تكالة» من الخمس: لابد من مواصلة المساعي للتجهيز إلى الانتخابات

أجرى محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، زيارة إلى مدينة الخمس، وفقا لبيان صادر عن مجلس الدولة.

وكان في استقبال تكالة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي الخمس وعدد من الأعيان والمشائخ وممثلي القبائل في المدينة، الذين رحبوا به وهنأوه بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وألقى تكالة، كلمة خلال زيارته أكد فيها، على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار، بحسب بيان مجلس الدولة.

كما شدد تكالة، على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

كما واصل تكالة جولته، في أنحاء المدينة والتقى مع الأهالي ووجه كلمة تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.