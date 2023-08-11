الاتحاد الإفريقي يعلن تأييد قرارات «إيكواس» بالتدخل العسكري في النيجر

أعلن الاتحاد الإفريقي تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن «قلقه الشديد» حيال «تدهور ظروف احتجاز» بازوم، معتبرا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له «غير مقبولة».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد دعا، الخميس، إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» على وضع «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.