الدبيبة يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا في هذا الملف

دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الاتحاد الأوروبي ودول الجوار للتعاون مع ليبيا، ودعم جهودها في التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، وقال إن «الحفاظ على الأمن القومي لبلاده خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف».

وعلى خلفية أزمة المهاجرين الذين كانوا عالقين على حدود ليبيا وتونس، قال الدبيبة الذي تابع مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عبر شاشة عرض انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق، إن «دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا، ومن أبرز مهامنا… ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول، والخروج بشكل نظامي».

واستغل الدبيبة هذه الأزمة ليبدي تخوفاته على خريطة بلاده الديموغرافية من الهجرة غير النظامية، وقال بهذا الخصوص: «أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كلما يتعلق بدخول الأجانب إليها»، لكنه لفت إلى «حرصه على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها؛ وسنواصل استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه».