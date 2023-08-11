2024 عام صعب للنفط الليبي بتوقعات تراجع الأسعار

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ما يؤشر إلى تراجع أسعار النفط وإيراداته للدول النفطية ومنها ليبيا.

وعزت الوكالة، في تقريرها الشهري، سبب الانخفاض المتوقع إلى ضعف أوضاع الاقتصاد الكلي، وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وأشارت الوكالة إلى أن وجود تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، سيضغط على الشركات.

وحذرت الوكالة من احتمال انخفاض شديد للمخزونات العالمية من النفط خلال المدة الباقية من العام الحالي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وتسببت قلة الإمدادات النفطية في ارتفاع أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت 88 دولارا للبرميل أمس الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.