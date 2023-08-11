“تكالة” يؤكد على ضرورة مواصلة المساعي لإجراء الانتخابات الليبية

أجرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، اليوم الجمعة زيارة إلى مدينة الخمس، وكان في استقباله رئيس المجلس البلدي الخمس وأعضاؤه وعدد من الأعيان والمشايخ وممثلي القبائل في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي إن الحضور رحّبوا بتكالة، وهنأوه بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتوليه منصبه.

وألقى تكالة، كلمة خلال زيارته أكد فيها على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

وواصل تكالة، جولته في أنحاء المدينة والتقى مع الأهالي ووجه كلمة تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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