بريطانيا تعلق على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا

جددت بريطانيا دعمها للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” الرامية الى انخراط كل المؤسسات والأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق سياسي شامل على مسار انتخابات حرة ومستقلة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز” حيث قالت في تصريحات متلفزة : (يجب على قادة ليبيا أن يركزوا جهودهم على متطلبات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، .. وان بريطانيا تدرك أن جهود اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة 6+6 في التوصل إلى اتفاقية حول مشاريع القوانين الانتخابية ، اذ لا يوجد مسار بديل عن الانتخابات، وهذه الخطوة مهمة جدا والشعب الليبي ينتظرها منذ سنوات) .

ووصفت المتحدثة البريطانية تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بولاية مفتوحة، بـ (أنه يهدّد بإدامة الفترات الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات) حسب تعبيرها .

على صعيد آخر قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولين هورلاند” خلال زيارتها لمدينة غدامس مؤخرا ان (بريطانيا تدعم بقوة الحفاظ على الآثار التاريخية بالمدينة القديمة وحمايتها) .