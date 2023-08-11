قنيدي: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية

قال عضو مجلس النواب، سالم قنيدي:” من المُستبعد موافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديلات التي طلبها مجلس النواب، بشأن القوانين الانتخابية.

وأضاف قنيدي، في تصريحات صحفية:” عدم موافقة مجلس الدولة على التعديلات، تُعني نسف كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر”.

ولفت إلى أن أي تعديل على القوانين الانتخابية يُعني نسف شرعية التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة “6+6”.

ونوه بأن التعديل الدستوري الثالث عشر يُشير إلى أن قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية.

وشدد على أن إصرار عبدالحميد الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات، ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليًا في ليبيا.

وأكد أن تمسك الدبيبة بإشراف حكومته على الانتخابات يُعمق الأزمة السياسية.