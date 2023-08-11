ليبيا.. “الكوني” يشارك في احتفال تشاد بالذكرى الـ 63 للاستقلال

شارك النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم رفقة عدد من الرؤساء الأفارقة، ورؤساء حكومات الدول، والوزراء، وقادة الجيش، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس دبي، في الاحتفال بالذكري 63 لاستقلال تشاد.

وحضر الاحتفال جموع من الشعب التشادي، وتخللته عروض عسكرية برية وجوية من قوات الجيش التشادي التي تؤكد جاهزيتها للدفاع عن الوطن، وتأمين حدوده للمحافظة على أمنه واستقراره.

وكان الكوني، اجتمع فور وصوله العاصمة التشادية انجامينا، أمس الخميس مع رئيس جمهورية تشاد محمد دبي، الرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء لمناقشة الأوضاع في دولتي النيجر والسودان.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار دول الجوار، وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح، تكون له تداعيات على دول المنطقة.

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