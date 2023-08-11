تكالة يزور مدينة الخمس ويدلي بتصريحات هـامة

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة ” محمد تكالة ” علىضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ” تكالة ” إلى مدينة الخمس ولقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي الخمس وعدد من أعيان ومشائخ وممثلي القبائل في المدينة، الذين رحّبوا بزيارته إلى المدينة .

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في كلمة له خلال الزيارة على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

وتجول ” تكالة ” في أنحاء المدينة والتقى مع الأهالي ووجه كلمة تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.