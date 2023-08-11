عقيلة صالح يدلي بتصريحات جديدة عن الحكومة المقبلة ويعلق على التقارب التركي المصري

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة أن قبل نهاية شهر أغسطس ستكون قوانين الانتخابات جاهزة من الجانب القانوني.

وأضاف صالح في مقابلة تليفزيونية :”سنبدأ بعد ذلك في تشكيل الحكومة ثم إعطائها القوانين لتقوم بتنفيذها” .

وأكد رئيس مجلس النواب عدم اعلان المجلس فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرًا الى انتظار الاتفاق على الآلية مع مجلس الدولة.

وقال صالح :”من تتوافر فيه الشروط ويحصل على التزكية من البرلمان والدولة، سيعرض الأمر على مجلس النواب المختص بمنح الثقة واختيار رئيس الحكومة”.

وأبدى صالح توافقه مع المبعوث الاممي في ليبيا عبدالله باثيلي في دعوته إصدار قوانين انتخابية مقبولة.

ولفت صالح الى أن التقارب التركي المصري أثر بالإيجاب على الأزمة الليبية مشيرًا الى أن استقرار ليبيا سيستفيد الجميع ولن ننسى الدول التي وقفت معنا.