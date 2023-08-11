وسط غياب عميد طرابلس وأعيان المدينة ووزيرة الثقافة.. اللافي يفتتح ليالي المدينة

سجل عدد من النشطاء والاعلاميين غياب حضور ومشاركة عدد من المسؤولين عن افتتاح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة المؤقتة “وليد اللافي” لليالي المدينة وهي احتفالات غنائية وعروض راقصة تقام بالمدينة القديمة بطرابلس..

وشارك بحفل الافتتاح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” وسجل الاعلاميين غياب عميد بلدية طرابلس ابراهيم الخليفي ووزيرة الثقافة مبروكة توغي ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس محمد اسماعيل ووزير الاسكان ابوبكر الغاوي المسؤولين عن تطوير وسط طرابلس والمدينة القديمة وقد سجلوا اعتراضهم على استخدام وليد اللافي لديكورات وتصميمات بألوان قوس قزح المعروفة بأنها شعار للمثليين حول العالم، وكذلك حضور عدد من صناع المحتوى المقربين من الحكومة والذين أثاروا الجدل العام الماضي بملتقى صناع المحتوى الذي أثار استياء الرأي العام الليبي وسط صمت دار الإفتاء عن التعليق..

ووفق مصادر مقربة من “وليد اللافي” أكدت أنه قام بتوجيه دعوات للمسؤولين الذين تغيبوا عن الحضور ورفضوا المشاركة به، ولكنه لم يتلقى منهم موافقة عن الحضور وأبدوا استيائهم لغياب الشفافية في مصادر تمويل ليالي المدينة وعدم وجود رقابة على أنشطة الاحتفال والمشاركين به من الشخصيات المثيرة للجدل وغير مقبولة اجتماعياً.

الجدير بالذكر أن وزير الاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المؤقتة “وليد اللافي” الذي اشتهر بتنظيم الحفلات الموسيقية واستضافة الفنانين العرب وصناع المحتوى، مكلف من عبد الحميد الدبيبة بدعم اجراء الانتخابات في ليبيا.