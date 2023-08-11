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هرب خارج العاصمة.. مركز شرطة يلقي القبض على طفل سرق والدته في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تلقى مركز شرطة طريق المطار بلاغا من مواطنة مفادها سرقة مبلغ مالي قيمته 13.000دينار من شقتها في غيابها من قبل إبنها البالغ ثلاثة عشر عاما و هروبه لخارج العاصمة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تم تشكيل فريق عمل للبحث و التحري و عثر على المتهم لدى أقاربه في منطقة غوط الشعال .

و بالاستدلال معه اعترف بما نسب اليه و احيل للنيابة الاحداث من حيث الاختصاص.

مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس و هو يستعرض هذه الضبطية يقرع جرس الانذار للأسر من أجل تحمل مسؤلياتها اتجاه الأبناء بصالح التربية و توجيه بالاضافة لتعزيز القيم.

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