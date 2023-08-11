هرب خارج العاصمة.. مركز شرطة يلقي القبض على طفل سرق والدته في طرابلس

تلقى مركز شرطة طريق المطار بلاغا من مواطنة مفادها سرقة مبلغ مالي قيمته 13.000دينار من شقتها في غيابها من قبل إبنها البالغ ثلاثة عشر عاما و هروبه لخارج العاصمة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تم تشكيل فريق عمل للبحث و التحري و عثر على المتهم لدى أقاربه في منطقة غوط الشعال .

و بالاستدلال معه اعترف بما نسب اليه و احيل للنيابة الاحداث من حيث الاختصاص.

مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس و هو يستعرض هذه الضبطية يقرع جرس الانذار للأسر من أجل تحمل مسؤلياتها اتجاه الأبناء بصالح التربية و توجيه بالاضافة لتعزيز القيم.